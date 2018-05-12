Онлайн матча Словакия – Швеция на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Словакии и Швеции. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе А выступают команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции, Австрии, Беларуси.

Шведы занимают первое место со стопроцентным результатом после четырех туров, а Словакия идет четвертой, но пока не гарантировала себе путевку в плей-офф.

В параллельном матче Германия встретится с командой Латвии. Смотреть онлайн Германия – Латвия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая: