Онлайн матча Словакия – Швейцария на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 21:18

Прямая трансляция матча группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Словакии и Швейцарии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе с Словакией и Швейцарией, выступают команды Беларуси, Австрии, Чехии, России, Швеции и Франции. В первом туре словаки проиграли чехам в овертайме, а швейцарцы в овертайме обыграли Австрию.

Параллельно проходит поединок группа А: смотреть онлайн Латвия – Финляндия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая:

  • 13:15 Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
  • 13:15 Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
  • 17:15 Швеция – Чехия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
  • 17:15 Германия – Норвегия – 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) по буллитам
  • 21:15 Словакия – Швейцария
  • 21:15 Латвия – Финляндия
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Источник:

Сегодня|Спорт

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