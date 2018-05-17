Онлайн матча США – Чехия на чемпионате мира по хоккею

В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/4 финала между сборными США и Чехии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Коэффициент букмекеров на исход матча в основное время: победа сборной США – 1.80, ничья – 4.60, победа команды Чехии – 3.50. На итог матча: США – 1,48, Чехия – 2,60.

Последний раз команды между собой встречались в плей-офф на ЧМ-2016. Тогда американцы в 1/4 финала праздновали победу – 2:1, но потом в полуфинале уступили канадцам.

Параллельно с этим матчем проходит другой четвертьфинал ЧМ-2018: смотреть Россия – Канада можно на нашем сайте.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая: