Онлайн матча США – Германия на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 17:09

Прямая трансляция матча третьего тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными США и Германии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с американцами и немцами, выступают команды Латвии, Канады, Южной Кореи, Дании, Финляндии и Норвегии.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Россия – Беларусь можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 7 мая:

  • 17:15 Беларусь – Россия
  • 17:15 США – Германия
  • 21:15 Швеция – Франция
  • 21:15 Канада – Дания
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Сегодня|Спорт

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