Онлайн матча США – Корея на чемпионате мира по хоккею

В пятницу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными США и Кореи. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Американцы в лидерах группы и среди претендентов на награды, а корейцы борются за сохранение прописки в топ-дивизионе.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа США – 1,01, ничья – 19,00, победа Кореи – 34,00.

Параллельно проходит поединок группа А: смотреть Беларусь – Чехия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 11 мая: