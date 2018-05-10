Онлайн матча США – Латвия на чемпионате мира по хоккею

В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвии и США. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с американцами и латвийцами, выступают команды Финляндии, Канады, Германии, Южной Кореи, Дании и Норвегии.

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Словакия – Франция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая:

Словакия – Франция – 17:15

США – Латвия – 17:15

Чехия – Россия – 21:15

Норвегия – Канада – 21:15

.