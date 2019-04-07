Определились пары первого раунда Кубка Стэнли
В Западной конференции матчи плей-офф стартуют 10 апреля, в Западной – на день позже
По итогам регулярного чемпионата НХЛ определились пары первой серии плей-офф Кубка Стэнли. Отметим, на формирование пар плей-офф в сезоне-2018/19 влияло положение команд в дивизионах. Первые матчи 1/4 финала Восточной конференции пройдут 11 апреля. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Восточной конференции встретятся:
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" (1) – "Коламбус Блю Джекетс" (8)
- "Вашингтон Кэпиталз" (3) – "Каролина Харрикейнз" (7)
- "Бостон Брюинз" (2) – "Торонто Мэйпл Лифс" (5)
- "Нью-Йорк Айлендерс" (4) – "Питтсбург Пингвинз" (6).
Также определились пары первого раунда Кубка Стэнли в Западной конференции. Матчи Западной конференции стартуют 10 апреля.
- "Калгари Флэймз" (1) – "Колорадо Эвеланш" (8)
- "Сан-Хосе Шаркс" (3) – "Вегас Голден Найтс" (6)
- "Нэшвилл Предаторз" (2) – "Даллас Старз" (7),
- "Сент-Луис Блюз" (4) – "Виннипег Джетс" (5)
Ранее мы писали, что "Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги против херсонского "Днепра".
Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м. Склоняются же к варианту, который используется в США и Канаде (60х26 м).
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