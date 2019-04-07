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Определились пары первого раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 09:59

В Западной конференции матчи плей-офф стартуют 10 апреля, в Западной – на день позже

Фото: AFP
Определились пары первого раунда Кубка Стэнли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/99f/8e8/5ca99f8e85d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/99f/8e8/5ca99f8e85d0e.jpg Хоккей В Западной конференции матчи плей-офф стартуют 10 апреля, в Западной - на день позже

По итогам регулярного чемпионата НХЛ определились пары первой серии плей-офф Кубка Стэнли. Отметим, на формирование пар плей-офф в сезоне-2018/19 влияло положение команд в дивизионах. Первые матчи 1/4 финала Восточной конференции пройдут 11 апреля. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Восточной конференции встретятся:

  • "Тампа-Бэй Лайтнинг" (1) – "Коламбус Блю Джекетс" (8)
  • "Вашингтон Кэпиталз" (3) – "Каролина Харрикейнз" (7)
  • "Бостон Брюинз" (2) – "Торонто Мэйпл Лифс" (5)
  • "Нью-Йорк Айлендерс" (4) – "Питтсбург Пингвинз" (6).

Также определились пары первого раунда Кубка Стэнли в Западной конференции. Матчи Западной конференции стартуют 10 апреля.

  • "Калгари Флэймз" (1) – "Колорадо Эвеланш" (8)
  • "Сан-Хосе Шаркс" (3) – "Вегас Голден Найтс" (6)
  • "Нэшвилл Предаторз" (2) – "Даллас Старз" (7),
  • "Сент-Луис Блюз" (4) – "Виннипег Джетс" (5)

Ранее мы писали, что "Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги против херсонского "Днепра".

Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м. Склоняются же к варианту, который используется в США и Канаде (60х26 м).

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Тег хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли

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Сегодня|Спорт

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