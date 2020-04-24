Опубликованы рейтинг хоккейных сборных и результаты жеребьевки Олимпиады-2022

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала рейтинг мужских и женских сборных команд 2020 года. Ежегодный рейтинг основан на результатах чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр (включая олимпийскую квалификацию) последних четырех лет, а издание 2020 года используется для посева зимних Олимпийских игр 2022 года. Ранее мы опубликовали самые яркие драки хоккеистов: подборка от УХЛ на карантине.

Мужская сборная Украины потеряла одну позицию и в обновленном рейтинге занимает 26-е место. Женская команда идет на 39-м месте.

Отмечается, что за турниры, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса, очки начислялись в соответствии с положением посева, как предусмотрено в Спортивных правилах IIHF. Ранее российский хоккеист рассказал об ужасах коронавируса: "Трупы складывают друг на друга".

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ТОП-10 рейтинга IIHF у мужчин и женщин:

Новый Мировой рейтинг также определяет состав групп мужского олимпийского турнира в Пекине-2022:

Группа A: Канада (1), США (6), Германия (7), Китай (12).

Канада (1), США (6), Германия (7), Китай (12). Группа B: Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8), победитель квалификации 3 (11).

Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8), победитель квалификации 3 (11). Группа C: Финляндия (3), Швеция (4), победитель квалификации 1 (9), победитель квалификации 2 (10).

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Олимпийская квалификация мужских команд уже началась в ноябре 2019 года и завершится финальной олимпийской квалификацией, запланированной на 27-30 августа 2020 года в следующих группах:

Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша

Словакия, Беларусь, Австрия, Польша Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия

Латвия, Франция, Италия, Венгрия Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения

Согласно женскому рейтингу, группы турнира на Олимпиаде-2022 будут иметь следующий вид:

Группа A: США (1), Канада (2), Финляндия (3), Россия (4), Швейцария (5).

США (1), Канада (2), Финляндия (3), Россия (4), Швейцария (5). Группа B: Япония (6), победитель квалификации 1 (7), победитель квалификации 2 (8), победитель квалификации 3 (9), Китай (10).

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Подробная информация об олимпийской квалификации в женском хоккее будет объявлена ​​позже.

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