От Варламова до Христича: возрастные группы чемпионата Украины назовут в честь знаменитых хоккеистов

В украинской лиге будут четыре дивизиона - от 14 до 20 лет

В новом сезоне Украинской молодежной хоккейной лиги разные возрастные группы будут названы в честь знаменитых украинских хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Чемпионат Украины до 20 лет – дивизион Дмитрия Христича – чемпиона мира, дважды участника матча Всех звезд НХЛ.

– дивизион Дмитрия Христича – чемпиона мира, дважды участника матча Всех звезд НХЛ. Чемпионат Украины до 16 лет – дивизион Алексея Житника – чемпиона Олимпийских игр, трижды участника матча Всех звезд НХЛ.

– дивизион Алексея Житника – чемпиона Олимпийских игр, трижды участника матча Всех звезд НХЛ. Чемпионат Украины до 15 лет – дивизион Александра Годынюка, который провел 223 матча в НХЛ.

– дивизион Александра Годынюка, который провел 223 матча в НХЛ. Чемпионат Украины до 14 лет – дивизион Сергея Варламова, который провел 64 игры в НХЛ.

Ранее мы сообщали, что хоккейный сезон в Украине открылся в Дружковке, что называется, ледовой зарубой. Финалисты прошлогоднего первенства "Донбасс" и "Днепр" устроили на "Альтаире" перестрелку, последнее слово в которой осталось за вице-чемпионами УХЛ, херсонцами, – 5:4.

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Как мы писали ранее, в США закрыли глаза на допинг россиянина: хоккеиста Кузнецова наказали всего тремя матчами за кокаин. Боссы НХЛ не сочли серьезным нарушением то, за что Международная федерация отстранила игрока на четыре года.

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