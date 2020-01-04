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Ожидаемому финалу быть: сборная Канады вслед за Россией выиграла в полуфинале чемпионата мира

4 января, 22:35

Молодые родоначальники хоккея разгромили в субботу команду Финляндии

Канадцы разобрались с финнами

Канадцы разобрались с финнами / Фото: iihf.com

Молодежный чемпионат мира по хоккею (U-20) среди сборных элитного дивизиона в Чехии подходит к завершению. Как многие ожидали и хотели, в решающем матче сойдутся самые непримиримые соперники среди 20-летних – канадцы и россияне. Как мы сообщали сегодня ранее, сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией.

Во втором полуфинале субботы борьбы не получилось. Сборная Канады по всем статьям была сильнее команды Финляндии. Уже в первом периоде "кленовые" отправили в ворота скандинавов четыре безответные шайбы, после чего игра превратилась в формальность. Во второй 20-минутке североамериканцы еще раз огорчили финнов – 5:0. Так поединок и закончился, как ни старалась европейская команда забросить хотя бы одну шайбу.

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Финальный матч Канада – Россия состоится 5 января в 20:00 по киевскому времени. А немного ранее, в 16:00, команды Финляндии и Швеции поспорят за бронзовые медали.

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