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Падение Путина: российский хоккеист рассказал, какой эффект имело его фото с президентом РФ на "пятой точке"

10 декабря, 18:08

По словам Артемия Панарина, ему стало просто смешно, но "кто-то воспринял это как оппозиционный шаг"

Владимир Путин - падение на льду

Владимир Путин - падение на льду / Фото: Getty Images

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин прокомментировал картинку с упавшим на льду на пятую точку президентом России Владимиром Путиным, которую он недавно выставлял в своем Instagram.

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"Отголоски моего летнего интервью? Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю. Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг. Я не стал выходить в прямой эфир Instagram, чтобы объяснять людям каждое свое действие. Сейчас есть возможность – скажу. Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я решил просто выставить в сторис, вот и все", – заявил в комментарии "Матч ТВ" Артемий Панарин

Еще одно падение Путина

Отметим, что летом выступающий за океаном российский хоккеист Артемий Панарин дал резонансное интервью, в котором, в частности, отметил: "Наша главная ошибка – что все думают, что лучше Владимира Владимировича у нас никого нет. Но это же бред. И лучше есть, по-любому".

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Ранее мы рассказывали, за махинации с допингом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию на четыре года от международных соревнований.Теперь российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, никакого триколора, гимна или другой символики страны.

Вместе с тем Россия лишена права проведения крупных соревнований,которые ей доверили ранее, и не сможет претендовать на новые. Впрочем, на проведение Санкт-Петербургом матчей футбольного Евро-2020, как рассчитывают в РФ, эти санкции не распространятся.

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хоккей НХЛ Владимир Путин Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин

Источник: Championat.ru

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