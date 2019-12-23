Перед матчем в Швейцарии включили не тот гимн России. Запустили заново – и снова фейл

В швейцарском Давосе состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между российскими командами "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Поединок, завершившийся победой "Салавата Юлаева" в овертайме со счетом 4:3, ознаменовался скандалом из-за российского гимна.

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Перед матчем в Давосе, проходившем под эгидой KHL World Games, организаторы включили старый гимн России. После свиста трибун гимн запустили заново, но снова старый. Через несколько секунд после повторной ошибки гимн и вовсе был выключен – фанаты "Ак Барса" исполнили его а капелла.

Фейл со старым гимном России

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Исполнение гимна России а капелла

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Как мы писали ранее, сборнаяФранции по футболу примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. На недавнем матче чемпионов мира с албанцами, который состоялся на "Стад де Франс", вместо албанского гимна включили гимн Андорры. Театр абсурда продолжился, когда извинения за этот прокол французы принесли не Албании, а Армении.

Смотрите сюжет об оригинальных способах исполнения гимна Украины

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