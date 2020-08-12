Плей-офф Кубка Стэнли стартовал с одного из самых продолжительных матчей в истории

"Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс" определяли победителя два с половиной часа

В ночь с 11 на 12 августа стартовал плей-офф Кубка Стэнли. В стартовом матче "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс" (3:2) выдали один из самых продолжительных матчей в истории НХЛ. Команды отыграли пять овертаймов и в общей сложности провели на поле 150 минут и 27 секунд – это четвертый результат в истории лиги, сообщает sports.ru.

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Самые продолжительные матчи в истории НХЛ:

1. "Монреаль Канадиенс" – "Детройт Ред Уингз" – 0:1, 1936 год (176 минут и 30 секунд)

2. "Бостон Брюинз" – "Торонто Мейпл Лифс" – 0:1, 1933 год (164 минуты и 46 секунд)

3. "Питтсбург Пингвинз" – "Филадельфия Флайерз " – 1:2, 2000 год (152 минуты и 1 секунда)

4. "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Коламбус Блю Джекетс" – 3:2, 2020 год (150 минут и 27 секунд)

Матч настолько затянулся, что пришлось отложить начало следующего поединка "Каролина Харрикейнз" – "Бостон Брюинз", запланированного на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Также сегодня состоялись матчи первые матчи в сериях "Даллас Старз" – "Калгари Флэймз" (2:3) и "Вегас Голден Найтс" – "Чикаго Блэкхокс" (4:1).

Остальные пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли:

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Западная конференция

"Колорадо Эвеланш" – "Аризона Койотиз"

"Сент-Луис" – "Ванкувер Кэнакс"

Восточная конференция

"Филадельфия Флайерз" – " Монреаль Канадиенс"

"Вашингтон Кэпиталз" – "Нью-Йорк Айлендерс"

"Бостон Брюинз" – "Каролина Харрикейнз"

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