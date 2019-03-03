Неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры

Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче НХЛ "Торонто" – "Баффало"

Линус Улльмарк ударил клюшкой между ног нападающему Митчеллу Марнеру. Фото: Twitter

Неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bb2/086/5c7bb20864c84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bb2/086/5c7bb20864c84.jpg 2019-03-03T12:53:00+02:00 Хоккей Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче НХЛ "Торонто" - "Баффало"

Вратарь "Баффало" Линус Улльмарк в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто" (2:5) радикальным образом устранил нападающего соперника Митчелла Марнера со своего пятака. Голкипер просто ударил Марнера клюшкой между ног, после чего продолжил игру, как ни в чем ни бывало. А форвард команды-соперника согнулся от боли и "выпал" из игры.

Ранее мы писали, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара. Американский боксер и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели шуточный спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в "нокаут" хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.

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