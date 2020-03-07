Последний полет "Карманной ракеты": в Канаде умер рекордсмен по победам в Кубке Стэнли

В Канаде на 85-м году ушел из жизни рекордсмен по победам в Кубке Стэнли – Анри Ришар по прозвищу "Карманная ракета", ведь рост канадца был всего 170 см. Всю свою карьеру он защищал цвета "Монреаль Канадиенс" и 11 раз (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973) становился с клубом чемпионом НХЛ. Номер 16, под которым выступал Ришар, канадская команда вывела из обращения в 1975 году, когда центральный нападающий повесил коньки на гвоздь.

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За "Монреаль" Анри выступал на протяжении 20 лет – с 1955 года по 1975-й. В лиге нападающий провел 1256 матчей и набрал 1046 (358+688) очков. Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он стал членом Зала хоккейной славы.

Анри Ришар входит в список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News, и 100 величайших игроков по версии НХЛ. А родным старшим братом Анри Ришара был другой известный хоккеист, Морис Ришар, который умер в 2000 году и в честь которого названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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