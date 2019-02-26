Последний тур регулярного чемпионата УХЛ: состоится битва лидеров сезона

Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 27 февраля, "Донбасс" примет "Кременчук"

В среду будет сыгран последний тур регулярного сезона в УХЛ. Фото: uhl.com.ua

Последний тур регулярного чемпионата УХЛ: состоится битва лидеров сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/586/1e1/5c75861e1c1b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/586/1e1/5c75861e1c1b3.jpg 2019-02-26T20:36:55+02:00 Хоккей Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 27 февраля, "Донбасс" примет "Кременчук"

В среду, 27 февраля, будут сыграны поединки заключительного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ). В 40-м туре состоится битва лидеров турнирной таблицы: "Донбасс" примет "Кременчук".

"Ледяные Волки" – "Днепр"

27 февраля 14:30

"Ледяные Волки" на своей арене примут херсонский "Днепр", с которым подопечным Николая Сидорова предстоит сразиться в первом раунде плей-офф. Сам наставник киевлян отмечал, что его команде одинаково сложно будет играть против любого клуба из первой тройки. Не в пользу "волков" и статистика очных противостояний: все семь матчей херсонцы выиграли с общим счетом 40:7.

Едва ли не самым "любимым" соперником для вратаря "Днепра" являются "Ледяные Волки" – кипер оформил сразу три шатаута (из восьми) против столичного клуба, больше, чем против любого противника в чемпионате. Херсонцы, как и киевляне, могут прервать серию собственных неудач: подопечные Дмитрия Пидгурского не побеждают в основное время в двух играх подряд, а "волки" уступили в последних трех дуэлях.

МХК "Динамо" – "Белый Барс"

27 февраля 18:00

Этот поединок можно смело назвать генеральной репетицией перед матчами плей-офф. Именно эти команды между собой встретятся в четвертьфинале УХЛ. В "регулярке" харьковчане и "барсы" провели семь игр, преимущество на стороне команды из Белой Церкви. У подопечных Константина Буценко пять побед, дважды сильнее оказывались хоккеисты "Динамо".

Гости понесли потери перед матчами с харьковским клубом. "Белому Барсу" не поможет капитан Евгений Тимченко, который получил дисквалификацию на три поединка. Коллективу из Белой Церкви придется обходиться без своего лидера, чем могут воспользоваться харьковчане, которые постепенно набирают ход перед стартом плей-офф: отобрали очки на выезде у "Днепра" и разгромили "Ледяных Волков" 6:3.

Отметим, что у "барсов" продолжается серия поражений, которая достигла отметки в пять игр. Больше матчей подряд хоккеисты Константина Буценко в текущем сезоне еще не уступали.

"Донбасс" – "Кременчук"

27 февраля 18:30. ТВ: канал Xsport

Регулярный чемпионат завершится суперматчем на "Альтаире". В Дружковку в гости к "Донбассу" пожалует набравший ход "Кременчук". Обе команды имеют неплохие серии: гости побеждают в восьми матчах кряду, а хозяева – в шести. При этом оба клуба отличаются результативностью: подопечные Александра Савицкого уже забросили 203 шайбы в текущем сезоне, а донецкая команда – 195. И покорить отметку в две сотни игроки "Донбасса" могут именно в заключительном матче "регулярки".

В личных встречах нынешнего чемпионата преимущество на стороне Сергея Витера и его хоккеистов. В семи матчах дончане победили пять раз с общим результатом 30:12. На счету "Кременчука" две подряд осенних победы 4:3 и 3:1.

На "Альтаире" хоккеисты из Кременчуга уступили трижды, причем два раза разгромно. Чтобы подвинуть "Донбасс" с первой позиции, гостям необходимо обязательно побеждать в основное время противостояния.

Напомним, что в прошлый понедельник игроки "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами, играли 4 против 17:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Последний тур регулярного чемпионата УХЛ: состоится битва лидеров сезона". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: uhl.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.