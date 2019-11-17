Последняя схватка за жизнь: трансляция матча "Донбасс" – "Краковия" на Континентальном кубке

Поединок заключительного тура турнира в Кракове: на кону поединка путевка в январский финал

ХК "Донбасс" / Фото: ХК "Донбасс"

В воскресенье 17-го ноября в польском Кракове состоится заключительный игровой день полуфинала Континентального кубка, в котором выступает и чемпион Украины "Донбасс". Сегодня дончане сыграют с вице-чемпионом Польши и хозяином этапа "Краковией" за выход в финальный раунд еврокубка. Начало матча "Донбасс" – "Краковия" в 20:00.

"Донбасс" – "Краковия" онлайн трансляция

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"Неман", который вчера уверенно переиграл "Краковию" со счетом 4:1, с пятью очками вышел на чистую первую позицию в группе и уже гарантировал себе место в финальном раунде, который состоится в январе 2020 года. А вот "Донбасс" и "Краковия" сегодня в очном противостоянии поведут борьбу за вторую путевку.

После вчерашнего выигрыша в основное время у "Бейбарыса" 5:3 чемпион Украины обосновался на второй строчке в таблице, опережая поляков на одно очко. Но это небольшое преимущество не дает им права расслабляться. Поражение после трех периодов или в овертайме перечеркнет все шансы дончан.

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Марина Машкина – ведущая передачи про хоккеистов

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