Появилось видео подлого удара сзади во время матча плей-офф НХЛ

Во время матча плей-офф НХЛ между "Бостоном" и "Коламбусом" с негативной стороны проявил себя Брэд Маршанд, который в прошлом году облизал соперника

Брэд Маршанд. Фото: Reuters

Форвард "Бостона" Брэд Маршанд может быть оштрафован или дисквалифицирован за подлый удар соперника сзади во время третьего матча против "Коламбуса" в серии плей-офф НХЛ. Инцидент, когда Маршанд подкатывается сзади к защитнику Скотту Харрингтону и бьет его в голову, попал на видео. После неожиданного удара игрок "Бостона" отъехал в сторону.

Судьи изначально не заметили эпизода, но по информации USA Today, лига может рассмотреть ситуацию, попавшую в объективы камер.

В предыдущем плей-офф Маршанд прославился тем, что облизал соперника прямо во время игры.

Напомним, что в прошлом году подлый удар клюшкой в пах в матче Кубка Стэнли попал на видео. При этом главные арбитры матча "Нью-Джерси Дэвилз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" не заметили нарушения правил.

А в марте этого года неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры. Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче НХЛ "Торонто" – "Баффало". Голкипер просто ударил Марнера клюшкой между ног, после чего продолжил игру, как ни в чем ни бывало. А форвард команды-соперника согнулся от боли и "выпал" из игры.

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