Пожар под носом у Милевского из-за пушки: в Бресте перед матчем сгорела раздевалка "Химика"

Благо, никто из людей не пострадал. Однако сегодняшнюю игру чемпионата Беларуси пришлось отменить

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Матч переходного турнира чемпионата Беларуси по хоккею между ХК "Брест" и новополоцким "Химиком", который должен был пройти в Бресте сегодня, перенесен из-за пожара в местном ледовом дворце. Сгорела раздевалка гостей. "Игра перенесена по техническим причинам", – гласит официальное заявление хозяев.

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"Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже здания было плотное задымление, находившиеся на момент пожара в ледовом дворце три человека (оператор-диспетчер, дежурный электрик, машинист холодильных установок) покинули здание, они не пострадали, – рассказали в Брестском управлении МЧС Беларуси. – По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием"

"Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено два комплекта формы "Химика", повреждено имущество, закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате. Пострадавших нет", – уточнили спасатели

Отметим, что в Бресте, за футбольное "Динамо", выступает бывший форвард сборной Украины Артем Милевский. Недавно мэр этого белорусского города предложил, чтобы Милевский открыл у них ресторан.

Смотрите, как Милевский радовался в Бресте чемпионству Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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