Пожилая болельщица впервые посетила матч НХЛ и расплакалась от счастья

86-летняя болельщица команды Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" впервые в жизни посетила игру своего любимого клуба.

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Видео с впечатлениями своей бабушки в Twitter опубликовал Брэйдон Томас.

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"Папа взял бабушку на ее первую игру в НХЛ. Она всю жизнь болела за "Питтсбург", а еще она очень большая фанатка Кросби. Она не может в это поверить!" – написал внук женщины, выложив видео с ее реакцией.

Он отметил, что его бабушка также персонально болеет за нападающего Сидни Кросби, но до сегодняшнего дня ни разу не смотрела игру вживую.

Ранее мы писали, что тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца. Скандал вокруг Билла Питерса из "Калгари Флеймз" разгорелся после того, как его бывший подопечный Аким Алиу обвинил наставника в расистских высказываниях.

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