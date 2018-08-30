Приключения Кубка Стэнли: в черной икре и объятиях Памелы

Каждый год главный трофей НХЛ Кубок Стэнли переживает массу приключений на родине выигравших его хоккеистов. Летом 2018-го чемпионы из "Вашингтона" особенно постарались. Естественно, чего из него только не ели. Первым на правах капитана трофей получил Александр Овечкин, "по-богатому" наполнявший чаши черной икрой и дорогим шампанским. В сети многие раскритиковали поступок хоккеиста — мол, слишком уж надменный и пафосный.

Скромнее был защитник Мэдисон Боуи, отведавший из Кубка приготовленный мамой борщ.

Нападающий Том Уилсон отдал предпочтение сухому завтраку, а его коллега по амплуа Никлас Бекстрем — мороженому. Еще один форвард Евгений Кузнецов поужинал из трофея пельменями, уже ставшими мэмом. Дети директора по развитию Криса Патрика тоже за обе щеки уплетали из кубка мороженое. А немецкий вратарь Филипп Грубауэр накормил из Стэнли простую баварскую корову!

Американец Ти Джей Оши также устроил свой вариант "завтрака чемпиона", отведав из трофея кукурузные хлопья. А затем прокатил его в начищенном до блеска лимузине 1933 года выпуска, который когда-то принадлежал 32-му президенту США Франклину Рузвельту. А генменеджер Брайан Маклеллан покатал трофей на пожарной машине.

Частенько ребята из "Кэпиталс" вывозили Кубок на природу — он побывал и в бобовых полях, и в кукурузных, и на озере Мичиган. Американец Мэтт Нисканен вывез на озеро и в компании отца использовал как бокал для спиртного.

Кстати, Овечкин положил начало еще одной традиции этого лета — пить из Кубка вниз головой, когда тебя при этом держат за ноги. Это проворачивали не только игроки, но и известный американский комик Джимми Фэллон, который каждый год во время плей-офф НХЛ смеется над внешним видом хоккеистов. И даже мама шведского нападающего Никласа Бекстрема — Катрин.

Конечно, не обошлось без деток, но тренер по силовой подготовке Марк Немиш, скорее всего, побил возрастной рекорд малышей — в госпитале Inova Loudoun в Вирджинии он усадил в чашу свою всего лишь трехдневную кроху Софи.

Нападающий Чандлер Стивенсон привез Стэнли в Гумбольдт, где в апреле автобус с местной хоккейной командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком, 16 человек погибли и еще 13 пострадали. Стивенсон в детстве тренировался с игроком "Бронкос" Кэмрудом, пострадавшим в аварии, и во время плей-офф пообещал привезти кубок в скорбящий город. А менеджер по экипировке Крейг Лейдиг после массовой стрельбы в редакции Capital Gazette подбодрил пострадавших в Мэриленде.

С тех пор как в 1995 году "Нью-Джерси Девилз" впервые завоевал титул и каждому игроку команды дали провести день с Кубком Стэнли, оригинальные "выгуливания" трофея стали традицией. Хотя отдельные случаи бывали и раньше. Например, Эдди Ольчик, выиграв с "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1994-м, привез кубок на скачки "Бельмонт Стейкс", где из него кормили фаворита Гoу Фoр Джина. Правда, лошади это победу не принесло.

Стэнли неоднократно бывал и в воде, и в пламени: чемпионы-1962 "Торонто Мейпл Лифс" случайно уронили его в костер, а в 1992-м "Питтсбург Пингвинз" проверяли кубок на плавучесть, бросив его в бассейн Марио Лемье — тот пошел ко дну, и вытащили его уже накрененным набок.

Вмятины и царапины для Кубка Стэнли не редкость — после шальных вечеринок его часто приходится прихорашивать.



Еще одна забава — садить в кубок детей. Причем не только ради фото — некоторые даже крестили в нем своих малышей, как вот Сильвен Лефевр из "Колорадо Эвеланш" — свою дочь в 1996-м, или "пингвин" Джош Арчибальд — сына в прошлом году.

Ну а пить и есть из кубка — это вообще святое. К примеру, игрок "Девилз" Майкл Рапп пришел с ним в кафе мороженого и заказал огромную порцию пломбира: "По шарику каждого вида, который у вас есть! Но главное, чтобы со вкусом ванильной арахисовой пасты было сверху". Сыновья капитана "Лос-Анджелес Кингз" Дастина Брауна пили из него шоколадное молоко, Эндрю Дюжарден из "Чикаго Блэкхокс" использовал его вместо миски, чтобы позавтракать хлопьями, а Ник Бонино из "Пингвинз" лакомился мамиными спагетти с сыром.

Стэнли уже "знаком" с уймой знаменитостей: он побывал на съемочной площадке сериала "CSI: Майами", и в объятиях Киану Ривза, Памелы Андерсон, Сьюзан Сарандон, Джастина Бибера, и у групп Aerosmith, Def Leppard и Three Days Grace. Кстати, у Aerosmith он бывал не раз: первый случился благодаря еще одному "дьяволу" Джею Пандолфо — сначала свозил его в полицейское и пожарное отделения, а затем заглянул и к рокерам. "Эта штука единственная, кто повидал больше вечеринок, чем мы", — пошутил тогда Стивен Тайлер, оторвавшись от своего чупа-чупса.

За свою длинную яркую жизнь кубок побывал в "Диснейленде", на рыбалке на реке Питт, в иглу в Ранкин-Инлет, на космическом корабле "Атлантис", у Ниагарского водопада и на военной базе в Афганистане.

А в 2010-м впервые попал на прайд в Чикаго: "Блэкхокс" поддержали сообщество ЛГБТ+ и почтили память сына генерального менеджера сборной США Брайана Берка — Брендана, который был геем.