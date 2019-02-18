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Профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17

Сегодня, 22:00

Опыт против молодости: необычный хоккейный поединок прошел в Киеве

Профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17 Хоккей Опыт против молодости: необычный хоккейный поединок прошел в Киеве

В понедельник, 18 февраля, на льду киевской арены "АТЕК" хоккеисты "Донбасса" провели товарищеский матч против детской команды 2006 года рождения "Автомобилист". На лед вышли игроки основного состава действующего чемпиона Украины – вратарь Богдан Дьяченко, защитник Владислав Гончаров, нападающие Виктор Захаров и Виталий Лялька. Хоккеистам "Донбасса" пришлось непросто – вся игра прошла в "неравных" составах – четырем игрокам дончан противостояла целая детская команда. Но главное, что цель матча была достигнута – все участники поединка получили позитивные эмоции и надолго запомнят очную встречу.

"Непросто оказалось вчетвером играть против семнадцати, – с улыбкой отметил нападающий ХК "Донбасс" Виталий Лялька. – Приятно участвовать в таких добрых мероприятиях – и дети довольны, и у нас только положительные эмоции. Одним словом – классно!"

"Дети молодцы, у них хорошая школа, – поделился впечатлениями от поединка вратарь основной команды ХК "Донбасс" Богдан Дьяченко. – Считаю, что такие мероприятия полезны для детей, кроме положительных эмоций дети получают дополнительную мотивацию для продолжения занятий хоккеем".

"Раньше я такие мероприятия видел только в футболе, – рассказал капитан основной команды ХК "Донбасс" Виктор Захаров. – Хоккей объединяет – ребятам интересно с нами пообщаться, а нам с ними – сами такими были. Помню в моем детстве в нашу школу приезжал Дмитрий Христич – эмоций было очень много".

"Для детей важно участвовать в подобных мероприятиях, – отметил старший тренер "Автомобилиста 2006" Антон Росляков. – Играя с хоккеистами "Донбасса" на одной площадке, ребята видят до какого уровня мастерства можно дорасти. Это как и определенные технические моменты, так и мотивационные. Дети увидели хоккеистов, на которых они хотят быть похожими".

В завершение мероприятия игроки донецкого "Донбасса" подарили игрокам "Автомобилиста 2006" набор клюшек. В ответ "Автомобилист" презентовал дончанам брендированные кепки клуба.

Напомним, что детско-юношеская спортивная школа ХК "Донбасс" является самой многочисленной в Украине. В отделениях хоккея и фигурного катания занимаются более 1 100 воспитанников из Дружковки, Краматорска, Константиновки, Славянска, Покровска, Мирнограда, Бахмута, Торецка и населенных пунктов Константиновского района. Воспитанники школы показывают высокие спортивные достижения, занимая призовые места на внутренних и международных соревнованиях.

Отметим, что вчера основа "Донбасса" забросила 12 шайб в Киеве: обзор сверхрезультативного матча против "Ледяных Волков".

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Тег хоккеисты, ХК Донбасс

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Источник:

ХК "Донбасс"

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