Прогноз букмекеров: в финале чемпионата мира сыграют Россия и Канада

По мнению аналитиков букмекерских контор, в полуфинале россияне смогут пройти финнов, а Канада обыграет Чехию

Россияне - фавориты чемпионата мира по хоккею. Фото: Reuters

На чемпионате мира по хоккею настало время решающих поединков. В субботу, 25 мая, будут сыграны полуфиналы, а в воскресенье, 26 мая, определится новый чемпион. Напомним, что действующие обладатели титула шведы проиграли в четвертьфинале команде Финляндии в овертайме. На трофей претендуют четыре команды: Канада, Финляндия, Чехия и Россия.

Аналитики букмекерских контор считают, что в финал выйдут команды России и Канады. Коэффициент на то, что россияне смогут пройти сборную Финляндии, составляет 1.27. Т.е. шансы "красной машины" выйти в финал равны 75 процентам. В другом полуфинале Канада с вероятностью в 60 процентов пройдет команду Чехии (котировки на проход 1.58 – 2.40 в пользу канадцев).

Котировки на победу на чемпионате мира:

Россия – 1.70

Канада – 3.25

Чехия – 6.20

Финляндия – 9.50

Ранее в четверг сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Еще в одном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

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