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Прогноз на полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею: кто сыграет в финале

3 января, 17:24

Кто фаворит в парах Россия - Швеция и Канада - Финляндия

Полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею

Полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею / Фото: Instagram

В первые дни 2020 года в чешских городах Острава и Тршинец проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. На данный момент сыграны матчи 1/4 финала и определились все полуфинальные пары. Итак, в 1/2 финала молодежного чемпионата мира сборная Швеции сразится с Россией, а Финляндия сыграет против Канады. Оба матча пройдут 4 января в Остраве.

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Полуфинальные пары составлялись на основании рейтинга, по которому лучшая команда чемпионата играет с худшей, а занявшая второе место – с третьей в списке.

Ранее в четвертьфинале чемпионата мира российские хоккеисты обыграли швейцарцев со счетом 3:1. Швеция, в свою очередь, разгромила Чехию (5:0). Команда Финляндии была сильнее американцев (1:0), а канадцы разгромили Словакию 6:1.

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Полуфиналы молодежного чемпионата мира

4 января в 16:00 Швеция – Россия
Котировки: 1.90 – 1.90
Вероятность выхода в финал: Швеция 50 процентов, Россия 50 процентов

4 января в 20:00 Канада – Финляндия
Котировки: 1.37 – 3.10
Вероятность выхода в финал: Канада 69 процентов, Финляндия 31 процент

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Финал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором букмекеры видят Канаду и Швецию либо Россию, состоится 5 января.

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Источник: Сегодня|Спорт

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