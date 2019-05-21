Прямая трансляция матча Норвегия – Латвия на ЧМ-2019 по хоккею

В личной встрече соперники определят обладателя пятого места

Во вторник, 21 мая, с чемпионатом мира по хоккею, проходящем в Словакии, простятся еще две сборные – Норвегия и Латвия. Команды, досрочно лишившиеся шансов пробиться в четвертьфинальную стадию, в очном противостоянии определят обладателя пятого места в группе В. Сейчас у норвежцев и латвийцев одинаковое количество очков – по шесть. Их поединок пройдет в Братиславе. Начало матча – в 17:15.

Букмекеры о матче хоккейных сборных Норвегии и Латвии. В этом матче аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Латвии. На ее победу в основное время установлен коэффициент 1.65, на ничью - 4.75, на победу норвежцев – 4.10.

История личных встреч Норвегии и Латвии. До сих пор команды играли друг с другом 6 раз. По три победы – в активе каждой из сборных. Но общая разница шайб – в пользу латвийцев. Они забросили 17 шайб, пропустив от норвежцев 16.

Как мы писали ранее, сборная Италии сотворила чудо на чемпионате мира, не вылетев с него впервые за 12 лет. Итальянцы выбросили за борт элитного дивизиона австрийцев, обыграв их по буллитам.

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