Разбил лицо сопернику и разломал клюшку: как в НХЛ определили финалистов конференций

После победы "Нью-Йорк Айлендерс" в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (4:0) определились все участники финалов конференций и полуфиналов Кубка Стэнли. При этом только "Тампе" для выхода в финал конференции понадобилось всего пять матчей, остальным трем финалистам пришлось играть семь. Ранее мы писали, что Кубок Стэнли остался без канадских клубов.

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НХЛ. Финалы конференций

Восток: "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Айлендерс"

Запад: "Вегас Голден Найтс" — "Даллас Старз"

Однако команде из Невады придется начинать серию с потерей. 33-летний канадский нападающий "Вегас Голден Найтс" Райан Ривз пропустит первый матч финала Запада с "Даллас Старз" из-за дисквалификации – сообщается в Twitter НХЛ. Причиной наказания стала атака в голову игроку "Ванкувера" Тайлеру Мотту в конце 2-го периода 7-й игры полуфинала конференции.

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Комиссия пришла к выводу, что канадский тафгай сыграл неоправданно грубо плечом в голову сопернику в тот момент, когда хоккеист не видел налетающего на него Ривза. И решила наказать Райана дисквалификацией на одну игру. Отметим, что после удара в голову, Мотта долго не мог подняться со льда. А когда судьи удалили Ривза с площадки, он был настолько зол, что сломал клюшку.

Рефери держит Райана Ривза во избежание драки с игроком "Ванкувера" / Фото: Reuters

Что касается финалистов конференций, то "Тампа-Бэй" — обладатель Кубка Стэнли 2004 года и дважды была победителем Восточной конференции. "Айлендерс" — четырехкратный чемпион НХЛ, последний раз команда брала Кубок Стэнли в 1983 году. "Вегас" был основан только в 2017 году, но уже в 2018-м играл в финале, где уступил "Вашингтон Кэпиталз". "Даллас" — обладатель трофея 1999 года.

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