"Разговаривал с ним": сын легенды советского хоккея, оказавшегося в коме, рассказал о состоянии отца

71-летний Александр Мальцев, который 2 раза выигрывал Олимпиаду и 9 раз - чемпионат мира, борется за жизнь в Германии

Александр Перов, сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею 71-летнего Александра Мальцева, рассказал о состоянии здоровья отца. Ранее мы писали, что рекордсмен сборной СССР по хоккею борется за жизнь в Германии.

"Вчера с отцом разговаривал. У него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока не известно", – приводит слова сына Александра Мальцева, Александра Перова, ТАСС

Александр Мальцев / Фото: Getty Images

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Напомним, на днях главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов посетовал, что не смог поздравить 2-кратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева с днем рождения. "К сожалению, такой возможности нет, – сказал Крикунов. – Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться".

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Отметим, что Александр Мальцев выигрывал Олимпийские игры в Саппоро-1972 и Инсбруке-1976, а также 9 раз становился чемпионом мира. Кроме того, Мальцев – абсолютный рекордсмен хоккейной сборной СССР по матчам (319) и заброшенным шайбам (212).

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