Россия – фаворит номер один: все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею с котировками букмекеров

В 1/4 финала россияне сыграют с США, а финнов ждет рубка со шведами. У Канады и Чехии соперники попроще

По результатам матчей групповой стадии чемпионата мира по хоккею, завершившейся во вторник вечером, сформировались все пары 1/4 финала. Напомним, в заключительных играх вторника Россия разгромила Швецию 7:4, тогда как Канада легко справилась с США – 3:0.



1/4 финала ЧМ по хоккею – 23 мая (матчи проходят в Словакии)

Россия – США

Букмекеры на проход: 1.36 – 3.00

Канада - Швейцария

Букмекеры на проход: 1.22 – 4.00

Финляндия - Швеция

Букмекеры на проход: 2.45 – 1.50

Чехия - Германия

Букмекеры на проход: 1.28 – 3.50

Главным претендентом на выигрыш чемпионата мира букмекеры называют Россию (2.50), за ней идут Канада (4.50), Швеция (6.00) и США (8.00).

Отметим, что, начиная с ЧМ-2019 по хоккею, действует новый формат определения полуфинальных пар. Они будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:

позиция в группе;

количество очков;

разница шайб;

количество заброшенных шайб;

рейтинг сборной.

Команда с наиболее высоким рейтингом на основе этих показателей сыграет с худшей командой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия – фаворит номер один: все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею с котировками букмекеров". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"