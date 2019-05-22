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Россия – фаворит номер один: все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею с котировками букмекеров

22 мая, 00:27

В 1/4 финала россияне сыграют с США, а финнов ждет рубка со шведами. У Канады и Чехии соперники попроще

По результатам матчей групповой стадии чемпионата мира по хоккею, завершившейся во вторник вечером, сформировались все пары 1/4 финала. Напомним, в заключительных играх вторника Россия разгромила Швецию 7:4, тогда как Канада легко справилась с США – 3:0.

1/4 финала ЧМ по хоккею – 23 мая (матчи проходят в Словакии) 

  • Россия – США
  • Букмекеры на проход: 1.36 – 3.00
  • Канада - Швейцария
  • Букмекеры на проход: 1.22 – 4.00
  • Финляндия - Швеция
  • Букмекеры на проход: 2.45 – 1.50
  • Чехия - Германия
  • Букмекеры на проход: 1.28 – 3.50

Главным претендентом на выигрыш чемпионата мира букмекеры называют Россию (2.50), за ней идут Канада (4.50), Швеция (6.00) и США (8.00). 


Отметим, что, начиная с ЧМ-2019 по хоккею, действует новый формат определения полуфинальных пар. Они будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:

  • позиция в группе;
  • количество очков;
  • разница шайб;
  • количество заброшенных шайб;
  • рейтинг сборной.

Команда с наиболее высоким рейтингом на основе этих показателей сыграет с худшей командой.

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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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