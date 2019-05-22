Россия – фаворит номер один: все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею с котировками букмекеров
В 1/4 финала россияне сыграют с США, а финнов ждет рубка со шведами. У Канады и Чехии соперники попроще
По результатам матчей групповой стадии чемпионата мира по хоккею, завершившейся во вторник вечером, сформировались все пары 1/4 финала. Напомним, в заключительных играх вторника Россия разгромила Швецию 7:4, тогда как Канада легко справилась с США – 3:0.
1/4 финала ЧМ по хоккею – 23 мая (матчи проходят в Словакии)
- Россия – США
- Букмекеры на проход: 1.36 – 3.00
- Канада - Швейцария
- Букмекеры на проход: 1.22 – 4.00
- Финляндия - Швеция
- Букмекеры на проход: 2.45 – 1.50
- Чехия - Германия
- Букмекеры на проход: 1.28 – 3.50
Главным претендентом на выигрыш чемпионата мира букмекеры называют Россию (2.50), за ней идут Канада (4.50), Швеция (6.00) и США (8.00).
Отметим, что, начиная с ЧМ-2019 по хоккею, действует новый формат определения полуфинальных пар. Они будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:
- позиция в группе;
- количество очков;
- разница шайб;
- количество заброшенных шайб;
- рейтинг сборной.
Команда с наиболее высоким рейтингом на основе этих показателей сыграет с худшей командой.
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