Российские хоккеисты устроили грандиозный "махач" прямо во время матча

Хоккеисты российских клубов "Южный Урал" из города Орск и "Ермака" из Ангарска устроили массовую драку в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной Лиги (ВХЛ).

Матч прошел в среду в Орске и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. Таким образом, "Южный Урал" сравнял счет в серии до четырех побед – 2:2.

Драка, видео которой доступно в официальном канале орского клуба в Youtube и в которой принимали участие в том числе вратари клубов Александр Пиманкин и Александр Хомутов, случилась в конце третьего периода.

По ее итогам командам было выписано 59 минут штрафа, за весь матч игроки команд заработали 103 минуты штрафного времени.

Отметим, что в начале февраля в чемпионате Украины по хоккею случилась массовая драка хоккеистов во время матча "Донбасс" – "Белый Барс", а арбитр выписал участникам потасовки 115 минут штрафа.

Ранее в январе российские хоккеисты устроили драку на собственном корпоративе, причем в потасовке пострадала жена одного из игроков команды. Дрались игроки омского хоккейного клуба "Авангард".

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