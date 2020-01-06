Российский комментатор грубо оскорбил обманутых фанатов: "Долб...ы, кто повелся"

В воскресенье в финале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала волевую победу над Россией, хотя по ходу игры проигрывала со счетом 1:3. Канадцы во второй половине третьего периода сумели забить три шайбы в ворота соперников и переломить ход игры, итоговый счет – 4:3 в пользу североамериканской сборной.

Интересно, что российский канал "Матч ТВ", который показывал в прямом эфире все матчи своей сборной до финала, во время решающего матча включил запись старой игры Россия – Канада с победного для россиян молодежного чемпионата мира 2011 года (тогда они победили 5:3). А прямую трансляцию ЧМ-2020 показывал Первый канал. Многие болельщики по привычке включали "Матч ТВ" и после игры поздравляли сборную с победой в соцсетях. В курьезную ситуацию попал, в том числе, и известный футболист Дмитрий Тарасов. "Пацаны красавцы. С победой", – написал Тарасов в Instagram, опубликовав скриншот трансляции "Матч ТВ".

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Комментатор "Матч ТВ" Михаил Поленов отреагировал на претензии к телеканалу от болельщиков. "Долб...ы, кто повелся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли", – написал Поленов в Twitter.

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