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Российский комментатор грубо оскорбил обманутых фанатов: "Долб...ы, кто повелся"

6 января, 12:26

Комментатор Михаил Поленов отреагировал на претензии от болельщиков, которые смотрели финал девятилетней давности

В воскресенье в финале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала волевую победу над Россией, хотя по ходу игры проигрывала со счетом 1:3. Канадцы во второй половине третьего периода сумели забить три шайбы в ворота соперников и переломить ход игры, итоговый счет – 4:3 в пользу североамериканской сборной.

Интересно, что российский канал "Матч ТВ", который показывал в прямом эфире все матчи своей сборной до финала, во время решающего матча включил запись старой игры Россия – Канада с победного для россиян молодежного чемпионата мира 2011 года (тогда они победили 5:3). А прямую трансляцию ЧМ-2020 показывал Первый канал. Многие болельщики по привычке включали "Матч ТВ" и после игры поздравляли сборную с победой в соцсетях. В курьезную ситуацию попал, в том числе, и известный футболист Дмитрий Тарасов. "Пацаны красавцы. С победой", – написал Тарасов в Instagram, опубликовав скриншот трансляции "Матч ТВ".

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Читайте также: Как в Северной Корее – в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала-2011

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Комментатор "Матч ТВ" Михаил Поленов отреагировал на претензии к телеканалу от болельщиков. "Долб...ы, кто повелся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли", – написал Поленов в Twitter.

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хоккей трансляция Сборная России по хоккею чемпионат мира по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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