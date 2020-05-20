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Россию припечатывают к борту: Швейцария готовится отобрать у Питера чемпионат мира по хоккею

20 мая, 22:23

Олег Люлька

Швейцарцы намерены воспользоваться проблемами россиян с допингом и строительством главной арены турнира

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который изначально был отдан Санкт-Петербургу, может пройти в Швейцарии. Об этом сообщает финское издание Iltalehti. По словам обозревателя Пекки Ялонена, швейцарцы, из-за пандемии коронавируса потерявшие хоккейный ЧМ-2020, рассчитывают воспользоваться проблемами, которые при подготовке к турниру-2023 возникли у РФ.

"Швейцария надеется на две вещи. В Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей, но, согласно швейцарским источникам, строительство отстает от графика. Второе – это решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж", – отмечает издание Iltalehti

Хоккей. Россия vs Швейцария

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Хоккей. Россия vs Швейцария / Фото: Getty Images

Напомним, в конце прошлого года в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

Однако в РФ с таким поворотом событий не согласились. Российское антидопинговое агентство решило подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Россия Швейцария хоккей чемпионат мира по хоккею

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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