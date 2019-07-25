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"Самое ужасное место на Земле": канадские хоккеисты – об игре в России

25 июля, 14:16

Максим Тальбо и Пол Постма прошлись по российским городам и местным "показушным" хоккеистам

Максим Тальбо
Максим Тальбо. Фото: Getty Images

Канадский хоккеист Максим Тальбо, который в прошлом сезоне выступал в российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе омского "Авангарда", рассказал о своих впечатлениях от жизни в России. В частности, Тальбо жестко критикует город Магнитогорск.

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"Моя первая гостевая игра в России – матч КХЛ в Магнитогорске. Это просто самое ужасное место на Земле. Это очень маленький и крайне загрязненный город", – сказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.

"Я слышал, что у Малкина был свой ночной клуб в Магнитогорске, но я там не был. Магнитогорск, в принципе, не тот город, в котором ты хочешь выходить на улицу, когда у тебя есть свободное время", – добавил хоккеист. Тальбо выступал за "Питтсбург Пингвинз" вместе с Евгением Малкиным с 2006 по 2011 год.

35-летний канадец выступал в России с 2016 по 2019 год в составе ярославского "Локомотива" и "Авангарда". Всего Тальбо провел 174 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 75 (33+42) очков.

Показуха от российских хоккеистов

Другой канадский хоккеист, новичок "Металлурга" Пол Постма также рассказал о том, что его неприятно удивило в России.

"Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять. Сидни Кросби до сих пор ездит на авто 2013 года выпуска. И я предпочитаю тратить деньги на путешествия, на яркие воспоминания. Эти каникулы, к примеру, я провел в Калифорнии. Невероятное место. Также я вкладываю деньги в мой дом, вожу машину 2014 года – и меня все устраивает"", – сказал Постма.

В сезоне-2018/19 Постма выступал в казанском "Ак Барсе", за который провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 28 очков (8 шайб и 20 результативных передач). В четырех матчах плей-офф форвард заработал 3 очка (2+1).

Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

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Тег хоккей, КХЛ, хоккеист

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РСпорт

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