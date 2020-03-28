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Самые красивые голы четвертьфиналов УХЛ: вспоминаем лучшие шайбы

28 марта, 12:00

Алексей Андрейцев

Обманные финты, красивые девятки и удачные добивания: топ-7 лучших шайб 1/4 финала плей-офф

Из-за эпидемии коронавируса и объявленного из-за этого карантина в Украине приостановлены все спортивные соревнования, включая чемпионат страны по хоккею. Сезон 2019/20 для Украинской хоккейной лиги был непредсказуемым и интригующим, начиная с чехарды команд в турнирной таблице и сюрпризов от клубов нижней тройки, заканчивая захватывающими четвертьфиналами плей-офф. Вспомним лучшие шайбы стартового раунда плей-офф чемпионата.

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В топе лучших голов 1/4 финала оказался обманный финт от Сергея Бабинца, отличная игра на добивании от Дмитрия Чернышенко и Андрея Жвачкина, два невероятных гола от Романа Благого (в том числе и победная для "барсов" шайба в овертайме), единственная шайба МХК "Динамо" в четвертьфинале от Александра Праведного и уверенный гол "на классе" от Феликса Морозова.

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ТОП-7 лучших голов стартового раунда плей-офф УХЛ

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Отметим, что в условиях карантина из-за вспышки коронавируса в мире приостановлены почти все спортивные соревнования. Украинские атлеты поддерживают форму в домашних условиях и запустили челлендж #тренуйсявдома в социальных сетях. Смотрите, как поддерживают форму наши олимпийцы:

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видео голов чемпионат Украины по хоккею УХЛ плей-офф УХЛ

Источник: УХЛ

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