Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Самые яркие драки хоккеистов: подборка от УХЛ на карантине

22 апреля, 17:41

Алексей Андрейцев

Жестокие массовые драки и очные кулачные бои - смотрите подборку лучших драк минувших сезонов

Хоккей – спорт настоящих мужчин. Когда хоккеисты на льду не могут решить проблему мирно – в дело вступают кулаки. И именно драки по праву можно считать одними из самых ярких моментов, которые возникают на льду во время поединка. Невероятный накал эмоций, запал и желание выиграть любой ценой – когда эта смесь вспыхивает между командами, то остановить бойню могут только арбитры. Однако, даже лайнсменам не всегда удается умерить пыл хоккеистов.

Украинская хоккейная лига подготовила подборку самых ярких, жестоких и зрелищных драк минувших сезонов – от массовых баталий, в которых принимали участие фактически все игроки обеих команд, до очных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов.

Реклама

В тренде
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Ранее мы писали, что украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире. Александр Боевых сразился с Александром Кобцом в баттле "Без клюшек", и во время передачи бросил вызов баскетболисту.

Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

Драка в Верховной Раде:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка хоккеисты хоккеист УХЛ

Источник: УХЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Знаменитый двухметровый хоккеист на Пасху оделся в розовый костюм зайчика
Знаменитый двухметровый хоккеист на Пасху оделся в розовый костюм зайчикаХоккей
"Последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга": трогательное видео жены умершего хоккеистаХоккей
"Одна маска – семь долларов": белорусский хоккеист в шоке от "русских" цен в США во время пандемииХоккей
Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуально
Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуальноДругие
Бывший тренер сборной Канады, уволенный за расизм в адрес афроукраинца, возглавил российскую команду
Бывший тренер сборной Канады, уволенный за расизм в адрес афроукраинца, возглавил российскую командуХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...