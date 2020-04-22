Самые яркие драки хоккеистов: подборка от УХЛ на карантине

Хоккей – спорт настоящих мужчин. Когда хоккеисты на льду не могут решить проблему мирно – в дело вступают кулаки. И именно драки по праву можно считать одними из самых ярких моментов, которые возникают на льду во время поединка. Невероятный накал эмоций, запал и желание выиграть любой ценой – когда эта смесь вспыхивает между командами, то остановить бойню могут только арбитры. Однако, даже лайнсменам не всегда удается умерить пыл хоккеистов.
Украинская хоккейная лига подготовила подборку самых ярких, жестоких и зрелищных драк минувших сезонов – от массовых баталий, в которых принимали участие фактически все игроки обеих команд, до очных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов.
Ранее мы писали, что украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире. Александр Боевых сразился с Александром Кобцом в баттле "Без клюшек", и во время передачи бросил вызов баскетболисту.
Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.
Драка в Верховной Раде:
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