Самый курьезный гол в истории хоккея! 15-летний парень забил в своем первом взрослом матче рикошетом от судьи

Ян Дудко сумел войти в историю хоккея, забросив невероятную шайбу в Кубке Беларуси - смотрите, как это было

15-летний защитник белорусского хоккейного клуба "Брест" Ян Дудко в своем первом же матче на профессиональном уровне, с "Металлургом" из Жлобина на Кубке Беларуси-2020, отметился невероятно курьезной заброшенной шайбой. Возможно, даже самой курьезной в истории этого вида спорта. Юный белорус Дудко поразил ворота соперников благодаря рикошету от линейного судьи.

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Ворота "Металлурга" в этот момент были пустыми, поскольку голкипер команды из Жлобина собирался перехватывать шайбу у бортика. И тут – такой рикошет!

Видео шайбы 15-летнего Яна Дудко

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"Шайба, конечно, курьезная. Но войти в историю все равно приятно, как и помочь команде голом. Тренеры и ребята поздравили. Считаю, для дебюта сыграл нормально. Обидно только, что итоговый результат оказался не в нашу пользу", – приводит слова Яна Дудко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси

Отметим, что курьезная шайба Яна Дудко в его первом взрослом матче помогла "Бресту" открыть счет, однако "Металлург-Жлобин" забил в ответ три гола и выиграл поединок 3:1.

И тем не менее Ян – герой. В 15 лет 8 месяцев и 12 дней он переписал сразу три рекорда Кубка Беларуси, став самым молодым автором гола, а также результативного действия среди защитников и хоккеистов всех амплуа.

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Добавим, что Кубок Беларуси по хоккею носит имя Руслана Салея, который провел 979 матчей в НХЛ за "Анахайм", "Флориду", "Колорадо" и "Детройт" – он погиб с российской командой "Локомотив" 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем.

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