Сборная Беларуси потерпела пятое поражение на чемпионате мира

Сегодня, 23:41

Белорусские хоккеисты пропустили три шайбы от Чехии

Чехи выиграли матч. Фото AFP
Чехи выиграли матч. Фото AFP

В пятницу, 11 марта, в пятом туре чемпионата мира по хоккею в группе А встретились сборные Беларуси и Чехии.

Поединок был важен для обеих команд, ведь чехам нужны очки, чтобы попасть в плей-офф турнира, а белорусы на грани вылета в первый дивизион.

Все решилось в первом периоде, когда в ворота Беларуси влетело три шайбы. Победа Чехии – 3:0, первая в основное время на чемпионате мира. До этого чехи трижды побеждали в овертаймах. В том числе в четверг Чехия в дополнительное время обыграла сборную России.

Беларусь же потерпела пятое поражение подряд мировом первенстве. И судьба последнего места в группе может решится в субботу, когда сойдутся аутсайдеры Беларусь и Австрия.

Ранее мы писали, что тренер сборной Беларуси уволился после трех поражений на чемпионате мира. Дэйв Льюис покинул свой пост после поражений от Франции (2:6), Швеции (0:5) и России (0:6)
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Сегодня|Спорт

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