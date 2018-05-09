Сборная Беларуси проиграла четвертый матч подряд на хоккейном ЧМ

Сборная Беларуси потерпела четвертое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Дании. В четвертом туре группового этапа белорусские хоккеисты уступили сборной Швейцарии. Встреча группы А прошла в среду в Копенгагене и завершилась со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) в пользу швейцарцев.

В составе победителей дубль оформил Джоэл Вермин (на 2-й и 40-й минутах), еще по одной шайбе забросили Свен Андригетто (19), Энцо Корви (43) и Тимо Майер (47). У белорусов отличились Джефф Плэтт (6) и Александр Павлович (11).

Сборная Беларуси в следующем матче 11 мая сыграет с чехами, а сборная Швейцарии днем позднее встретится со сборной России.

В параллельном матче группы В сборная Германии одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (11-я минута), Язин Элиц (21, 49), Патрик Хагер (30), Фредерик Тиффельс (35) и Янник Зайденберг (53). У проигравших отличился Брок Радунске (58).

В следующем матче сборная Германии 12 мая сыграет с командой Латвии, днем ранее сборная Южной Кореи встретится с командой США.

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