Сборная Беларуси проиграла четвертый матч подряд на хоккейном ЧМ

Вчера, 20:27

В другом матче сборная Германии разгромила Южную Корею

Сборная Беларуси снова проиграла. Фото AFP
Сборная Беларуси снова проиграла. Фото AFP

Сборная Беларуси потерпела четвертое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Дании. В четвертом туре группового этапа белорусские хоккеисты уступили сборной Швейцарии. Встреча группы А прошла в среду в Копенгагене и завершилась со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) в пользу швейцарцев.

В составе победителей дубль оформил Джоэл Вермин (на 2-й и 40-й минутах), еще по одной шайбе забросили Свен Андригетто (19), Энцо Корви (43) и Тимо Майер (47). У белорусов отличились Джефф Плэтт (6) и Александр Павлович (11).

Сборная Беларуси в следующем матче 11 мая сыграет с чехами, а сборная Швейцарии днем позднее встретится со сборной России.

В параллельном матче группы В сборная Германии одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (11-я минута), Язин Элиц (21, 49), Патрик Хагер (30), Фредерик Тиффельс (35) и Янник Зайденберг (53). У проигравших отличился Брок Радунске (58).

В следующем матче сборная Германии 12 мая сыграет с командой Латвии, днем ранее сборная Южной Кореи встретится с командой США.

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Сегодня|Спорт

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