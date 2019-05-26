Сборная Финляндии третий раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею

В финальном поединке финские хоккеисты обыграли сборную Канады

Через секунду после финальной сирены. Фото: AFP

1995, 2011, 2019... Третий раз в своей истории сборная Финляндии становится чемпионом мира по хоккею. Символично, что начала и закончила мировое первенство Финляндия одинаковой победой над Канадой – 3:1. Первый матч между этими командами был на групповом этапе, последний – за золотые медали. Мы провели онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2019 Канада – Финляндия.

"Кленовые листья" уверенно начали матч, забросив шайбу в середине первого периода. Однако героем встречи стал капитан финской команды Марко Анттила. Именно его шайба принесла в полуфинале победу финнам над Россией. А теперь Марко оформил дубль, который переломил ход встречи и стал фундаментом для завоевания золотых медалей.

Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

1:0 - 10.02 Теодор (Манта, Макканн)

1:1 – 22.35 Анттила (Маннинен, боль.)

1:2 – 42.35 Анттила (Савинайнен)

1:3 – 55.54 Песонен (Тюрвяйнен)

Тем не менее, сборная Канады остается самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира.

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