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Сборная Германии обыграла Финляндию в последнем туре ЧМ-2019 по хоккею

21 мая, 15:37

Финская команда после поражения может потерять первое место в группе

Немцы забросили четыре шайбы
Немцы забросили четыре шайбы. Фото: AFP

Сегодня в седьмом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии нанесла поражение команде Финляндии. Обе команды ранее себе гарантировали место в четвертьфинале турнира. Однако финны имели шанс выйти в плей-офф с первого места, а теперь их может обойти Канада, которая вечером играем с американцами.

Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 2:4)

1:0 – 15.05 Песонен (Йокихарью, Лехтонен)
1:1 – 17.04 Михелис (Айзеншмид, Плахта)
2:1 – 24.07 Тюрвяйнен (Ойямяки)
2:2 – 33.13 Кагун (Драйзайтль)
2:3 – 44.46 Драйзайтль (Пфедерль)
2:4 – 59.00 Драйзайтль (п.в.)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


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Тег чемпионат мира по хоккею, сборная Финляндии по хоккею, сборная Германии по хоккею, ЧМ-2019

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Сегодня|Спорт

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