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Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею

29 апреля, 22:38

В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ

Канадцы - претенденты на золотые медали
Канадцы - претенденты на золотые медали. Фото: AFP

Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В него вошли 22 хоккеиста. 

  • Вратари: Маккензи Блэквуд ("Нью-Джерси"), Мэтт Мюррей ("Питтсбург"), Картер Харт ("Филадельфия")
  • Защитники: Данте Фаббро ("Нэшвилл"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон"), Ши Теодор ("Вегас"), Дэймон Северсон ("Нью-Джерси"), Трой Стечер ("Ванкувер"), Брэндон Монтур ("Баффало"), Тома Шабо ("Оттава")
  • Нападающие: Шон Кутюрье ("Филадельфия"), Адам Энрике ("Анахайм"), Дилан Стром ("Чикаго"), Кайл Террис ("Нэшвилл"), Джон Таварес ("Торонто"), Мэтью Джозеф ("Тампа-Бэй"), Сэм Райнхарт ("Баффало"), Антони Манта ("Детройт"), Тайлер Бертуцци ("Детройт"), Марк Стоун ("Вегас"), Энтони Сирелли ("Тампа-Бэй"), Джонатан Маршессо ("Вегас")

Канада сыграет в группе A с Финляндией, Великобританией, Словакией, Францией, Германией, Данией и США.

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.

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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею, сборная Канады по хоккею

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СЭ

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