Сборная Канады обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ-2018 по хоккею
"Кленовые листья" вырвали победу в овертайме
В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоялся матч 1/4 финала между сборными России и Канады.
Поединок вышел очень боевым и насыщенным на события. По ходу встречи "Кленовые листья" постоянно вели в счете, однако россиянам удавалось отыгрываться. Так игра перетекла в овертайм, где все решило удаление Капризова. Канадцы реализовали большинство и вышли в полуфинал.
Россия – Канада – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 4 Парайко (Эберле, Макдэвид, боль.)
0:2 – 31 Нюджент-Хопкинс (Парайко, Макдэвид, боль.)
1:2 – 32 Михеев (Зайцев, Анисимов)
2:2 – 37 Барабанов (Дадонов)
2:3 – 47 Террис (Шварц, Шварц)
3:3 – 48 Андронов (Сошников, Зайцев)
3:4 – 52 Дюбуа (Джост)
4:4 – 54 Анисимов (Зайцев, Григоренко)
4:5 – 64:57 О'Райлли (Макдэвид, Экблад)
Таким образом, Россия впервые с 2013 года осталась без медалей чемпионата мира.
В другом сегодняшнем четвертьфинале сборная США обыграла Чехию – 3:2.
Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:
- Россия – Канада – 4:5 ОТ
- США – Чехия – 3:2
- Финляндия – Швейцария – 21:15
- Швеция – Латвия – 21:15
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