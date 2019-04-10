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Сборная Канады определилась с тренером на чемпионат мира по хоккею

Сегодня, 21:05

"Кленовых листьев" возглавил двукратный финалист Кубка Стэнли

Ален Виньо и его штаб
Ален Виньо и его штаб. Фото: Twitter
Сборная Канады определилась с тренером на чемпионат мира по хоккею //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e30/6bf/5cae306bf2eac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e30/6bf/5cae306bf2eac.jpg Хоккей "Кленовых листьев" возглавил двукратный финалист Кубка Стэнли

Бывший наставник "Рейнджерс" Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019. В тренерский штаб 57-летнего специалиста вошли Дэйв Хэкстол, Кирк Мюллер и Линди Рафф.

Виньо тренировал "Ванкувер" с 2007 по 2013 год. В сезоне-2010/11 он вывел клуб в финал Кубка Стэнли.

С 2013 по 2018 год специалист работал в "Рейнджерс". Под его руководством клуб вышел в финал Кубка Стэнли в сезоне-2013/14. Виньо был уволен с поста главного тренера клуба в апреле 2018 года после того, как команда не вышла в плей-офф.

С национальной сборной Канады специалист ранее не работал.

На прошлом чемпионате мира в Дании командой руководил нынешний главный тренер "Калгари" Билл Питерс. В матче за третье место Канада проиграла США и заняла четвертое место по итогам турнира.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м. Склоняются же к варианту, который используется в США и Канаде (60х26 м).

Ранее мы сообщали, что определились пары плей-офф в Национальной хоккейной лиге

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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею, сборная Канады по хоккею

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