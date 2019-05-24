Сборная Китая впервые в истории сыграет на хоккейном турнире на Олимпиаде

Китайская команда получила олимпийскую лицензию в качестве хозяйки соревнований

Фото: AFP

Сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе были определены команды, которые автоматически квалифицируются на Олимпиаду-2022 в Пекине. В турнире примут участие 8 лучших команд по рейтингу IIHF, сформированному по итогам чемпионата мира в топ-дивизионе, плюс команда-хозяйка турнира. Остальные 3 места будут разыграны в квалификации.

Таким образом на турнире сыграют сборные Швеции, Канады, России, Финляндии, США, Чехии, Швейцарии, Германии и Китая. Отметим, что хоккеисты Китая впервые в истории примут участие в олимпийском турнире.

Ранее мы писали, что 40-летняя спортсменка планирует стать первой представительницей Гаити на зимней Олимпиаде. Селин Марти работает инструктором по горным лыжам в Швейцарии.

Напомним, что Комиссия конгресса США обратилась к Международному олимпийскому комитету с призывом отстранить Пекин от проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в связи с "тяжелой ситуацией с соблюдением прав человека" в Китае

Кстати, что не так давно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.

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