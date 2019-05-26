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Сборная России с помощью буллитов выиграла хоккейную "бронзу"

26 мая, 19:32

В поединке за третье место чемпионата мира россияне обыграли Чехию

Решающий буллит Ковальчука
Решающий буллит Ковальчука. Фото: AFP

Сегодня на чемпионате мира по хоккею определился обладатель бронзовых наград. В матче за третье место сошлись Россия и Чехия. Россияне были явными фаворитами встречи, однако добыть победу смогли лишь в серии послематчевых буллитов. Таким образом, сборная России в третий раз за последние четыре года выиграла "бронзу" чемпионата мира.

Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 - 13.00 Григоренко (Сергачев)
1:1 – 13.41 Ржепик (Скленичка, Рутта)
1:2 – 18.34 Кубалик (Коварж, Гулаш)
2:2 – 20.39 Анисимов (Гусев)
3:2 – 70.00 Ковальчук ПБ

Напомним, что сегодня будет сыгран матч за золотые медали мирового первенства. Начало поединка в 21:15 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию финала чемпионата мира Канада – Финляндия.

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


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Тег Сборная России по хоккею, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Чехии по хоккею

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Сегодня|Спорт

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