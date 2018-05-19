Сборная Швеции разгромила США в полуфинале ЧМ-2018 по хоккею
Шведы второй год подряд сыграют в решающем матче
Сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею. Сегодня шведы в 1/2 финала камня на камне не оставили от сборной США. В ворота американцев влетело шесть сухих шайб.
Швеция – США – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
14:43 – Арвидссон (Форсберг, де ла Роз)
27:09 – Пяярви-Свенссон (Баклунд)
30:05 – Хернквист (Клингберг, Баклунд)
30:16 – Янмарк-Нюлен (Ракелль)
51:07 – Арвидссон (Зибанежад)
57:01 – Кемпе (Баклунд)
Для Швеции это будет второй финал подряд. В прошлом году они стали чемпионами мира, обыграв в финале Канаду. А вот американцы последний раз были на пьедестале в 2015 году, выиграв бронзовые медали.
Соперник сборной Швеции по финалу определится сегодня. Во втором полуфинальном матче сыграют Канада и Швейцария.
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