Сборная Швеции разгромила США в полуфинале ЧМ-2018 по хоккею

Шведы второй год подряд сыграют в решающем матче

Сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею. Сегодня шведы в 1/2 финала камня на камне не оставили от сборной США. В ворота американцев влетело шесть сухих шайб.

Швеция – США – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

14:43 – Арвидссон (Форсберг, де ла Роз)

27:09 – Пяярви-Свенссон (Баклунд)

30:05 – Хернквист (Клингберг, Баклунд)

30:16 – Янмарк-Нюлен (Ракелль)

51:07 – Арвидссон (Зибанежад)

57:01 – Кемпе (Баклунд)

Для Швеции это будет второй финал подряд. В прошлом году они стали чемпионами мира, обыграв в финале Канаду. А вот американцы последний раз были на пьедестале в 2015 году, выиграв бронзовые медали.

Соперник сборной Швеции по финалу определится сегодня. Во втором полуфинальном матче сыграют Канада и Швейцария.