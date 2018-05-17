Сборная Швеции с трудом обыграла Латвию в четвертьфинале ЧМ-2018 по хоккею

Скандинавы добились минимальной победы и вышли в полуфинал

В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся четвертьфинальный матч между сборными Швеции и Латвии.

Шведские хоккеисты были явными фаворитами встречи, однако с большим трудом переиграли латвийскую команду.

Швеция – Латвия – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 26 Форсберг (Экман-Ларссон, Кемпе)

1:1 – 31 Блюгерс (Букартс)

2:1 – 41 Арвидссон (Экхольм)

3:1 – 46 Экман-Ларссон (Ракелль, Кемпе)

3:2 – 50 Балцерс (Кениньш)

Параллельно с этим матчем проходил другой четвертьфинал ЧМ-2018. Сборная Швейцарии сенсационно одержала победу над Финляндией.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая: