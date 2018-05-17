Сборная Швейцарии сенсационно выбила Финляндию с ЧМ-2018 по хоккею

Швейцарцы за четыре минуты забросили три шайбы и выиграли четвертьфинал

В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Швейцарии.

Финские хоккеисты рассматривались, как одни из претендентов на медали. Однако сенсационно проиграли швейцарцам. Судьбоносными стали четыре минуты во втором периоде, когда в ворота финской команды влетело три шайбы.

Финляндия – Швейцария – 2:3 (0:1, 0:3, 1:0)

1:0 – 7 Нутиваара (Рантанен, Койвисто)

1:1 – 29 Корви (Нидеррайтер, Фиала)

1:2 – 32 Вермин (Майер)

1:3 – 33 Хофманн (Фора, Мозер)

2:3 – 48 Рантанен (Ахо, Савинайнен)

Параллельно с этим матчем проходил другой четвертьфинал ЧМ-2018. Сборная Швеции с трудом обыграла латвийскую команду.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая: