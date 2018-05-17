Сборная Швейцарии сенсационно выбила Финляндию с ЧМ-2018 по хоккею
Швейцарцы за четыре минуты забросили три шайбы и выиграли четвертьфинал
В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Швейцарии.
Финские хоккеисты рассматривались, как одни из претендентов на медали. Однако сенсационно проиграли швейцарцам. Судьбоносными стали четыре минуты во втором периоде, когда в ворота финской команды влетело три шайбы.
Финляндия – Швейцария – 2:3 (0:1, 0:3, 1:0)
1:0 – 7 Нутиваара (Рантанен, Койвисто)
1:1 – 29 Корви (Нидеррайтер, Фиала)
1:2 – 32 Вермин (Майер)
1:3 – 33 Хофманн (Фора, Мозер)
2:3 – 48 Рантанен (Ахо, Савинайнен)
Параллельно с этим матчем проходил другой четвертьфинал ЧМ-2018. Сборная Швеции с трудом обыграла латвийскую команду.
Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:
- США – Чехия – 3:2
- Россия – Канада – 4:5 ОТ
- Финляндия – Швейцария – 2:3
- Швеция – Латвия – 3:2
Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Швейцарии сенсационно выбила Финляндию с ЧМ-2018 по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"