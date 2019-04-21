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Сборная Украины дважды проиграла чемпиону Беларуси

Сегодня, 20:35

Наши хоккеисты провели спарринги перед чемпионатом мира

Белорусы выиграли два матча. Фото ХК "Юность"
Белорусы выиграли два матча. Фото ХК "Юность".

Национальная сборная Украины по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе I группе B провела два товарищеских матча против чемпиона Беларуси – минской "Юности". Увы, дважды наша команда потерпела фиаско. 

В первом поединке подопечные Андрея Срюбко уступили без вариантов – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). А вот сегодня дали бой белорусам и были близки к позитивному результату. Дважды по ходу встречи наши хоккеисты вели в счете, после бросков Михнова и Ляльки, но хозяева отыгрались и вырвали победу на 59-й минуте. 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) – в пользу "Юности".

Кстати, после матча команды решили сыграть еще и овертайм и здесь победу отпраздновал белорусский клуб – 1:0.

Отметим, что чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB стартует через неделю и пройдет в Таллинне. Соперниками сборной Украины станут команды Японии (28 апреля), Польши (29 апреля), Голландии (1 мая), Румынии (2 мая) и Эстонии (4 мая).

Ранее сборная Украины в Дружковке провела товарищеский матч против сборной клубов УХЛ и проиграла – 3:4.

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Тег хоккей, товарищеский матч, сборная Украины по хоккею, Юность Минск

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Сегодня|Спорт

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