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Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм двух вратарей

13 декабря, 19:36

С двумя новыми голкиперами "сине-желтые" проиграли в пятницу Южной Корее

Южная Корея - Украина

Южная Корея - Украина / Фото: xsport.ua

Не наилучшим образом выступает сборная Украины по хоккею на международном турнире серии Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште. В первой встрече, в среду, подопечные Сергея Витера проиграли Беларуси (1:4), а сегодня – Южной Корее (2:4). К слову, в Киеве в эти дни проходит молодежный чемпиона мира (U-20) среди сборных третьего по рангу дивизиона. Узнайте расписание и результаты этого ЧМ.

Уникальным вышла первая игра. У сборной Украины по очереди травмы получили оба вратаря: Олег Петров из херсонского "Днепра" и Богдан Дьяченко из "Донбасса". Из-за этого поединок прервали в начале третьего периода при счете 4:1 в пользу белорусов. В лагерь "сине-желтых" довызвали двух новых голкиперов: Кирилла Кучера из "Белого Барса" и Никиту Гордюшкина из "Кременчуга", а матч с Кореей перенесли с четверга на пятницу.

Сегодня Кучер не спас нашу сборную от поражения азиатам. Хотя украинцы дважды выходили вперед после голов Руслана Ромащенко и Александра Костикова, удержать преимущество не сумели – 2:4. Теперь в последней встрече в столице Венгрии коллектив Витера сыграет за пятое место с худшей команды другой группы.

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