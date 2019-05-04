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Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в Дивизионе 1В

4 мая, 17:47

Последний матч турнира против Эстонии превратился для наших игроков в пустую формальность

Фото: Федерация хоккея Украины

Сборная Украины по итогам чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эстонии, сохранит место в Дивизионе 1В. Наша команда за тур до финиша турнира гарантировала себе предпоследнее место в турнирной таблице, чего достаточно для сохранения прописки в третьей по силе лиге.

Это произошло после победы победителя Дивизиона 1В Румынии над главным аутсайдером Голландией – 3:1. Румыны застолбили за собой первое место и путевку в Дивизион 1А, а голландцы вылетают в низшую лигу.

Голландцы имеют столько же очков, как и украинцы, но проигрывают нам по дополнительным показателям. К тому же у Украины есть матч в запасе против хозяина турнира Эстонии.

Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.

МКомандаИОВВОПОПЗШ:ПШ
1Румыния513320018:9
2Польша410301020:9
3Япония46200212:10
4Эстония44101211:13
5Украина43100314:16
6Голландия5310047:25

Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".

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Тег хоккей, сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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