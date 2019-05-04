Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в Дивизионе 1В
Последний матч турнира против Эстонии превратился для наших игроков в пустую формальность
Сборная Украины по итогам чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эстонии, сохранит место в Дивизионе 1В. Наша команда за тур до финиша турнира гарантировала себе предпоследнее место в турнирной таблице, чего достаточно для сохранения прописки в третьей по силе лиге.
Это произошло после победы победителя Дивизиона 1В Румынии над главным аутсайдером Голландией – 3:1. Румыны застолбили за собой первое место и путевку в Дивизион 1А, а голландцы вылетают в низшую лигу.
Голландцы имеют столько же очков, как и украинцы, но проигрывают нам по дополнительным показателям. К тому же у Украины есть матч в запасе против хозяина турнира Эстонии.
Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.
|М
|Команда
|И
|О
|В
|ВО
|ПО
|П
|ЗШ:ПШ
|1
|Румыния
|5
|13
|3
|2
|0
|0
|18:9
|2
|Польша
|4
|10
|3
|0
|1
|0
|20:9
|3
|Япония
|4
|6
|2
|0
|0
|2
|12:10
|4
|Эстония
|4
|4
|1
|0
|1
|2
|11:13
|5
|Украина
|4
|3
|1
|0
|0
|3
|14:16
|6
|Голландия
|5
|3
|1
|0
|0
|4
|7:25
Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".
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